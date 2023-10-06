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Dünya

Temeli atıldı: Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak

Azerbaycan'ın Zengilan ilinde, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara yolu köprüsünün ve sınır geçiş altyapısının temeli atıldı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Temeli atıldı: Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak
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Zengilan'ın Ağbend kasabası yakınlarında Aras Nehri üzerinde inşa edilecek köprünün temel atma törenine, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev katıldı.

"Azerbaycan ile İran arasında Azerbaycan'ın Doğu Zengezur ekonomik bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran toprakları üzerinden geçecek yeni ulaştırma bağlantılarının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı" gereği inşa edilecek köprü tamamlandığında, buradan günlük en az 1100 araç geçebilecek.

ALİYEV, BEZRPAŞ'I KABUL ETTİ

Zengilan temaslarının ardından Bakü'ye geçen İranlı Bakan Bezrpaş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, bugün temeli atılan köprünün Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın hem ikili hem de çok taraflı formatlarda ulaşım koridorlarının oluşturulması yönünde faaliyetlerde bulunduğunu bildiren Aliyev, bölgede inşa edilen kara yolu ile demir yolu hatlarının istikrar ve işbirliğine hizmet ettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilere Zengezur Koridoru ile ilgili, "Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor, olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

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