KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve beraberindeki heyeti kabul ederek DAGTH Projesi'nde gelinen son aşamayı ele aldı.

Toplantıda ilk sözü alan Denizcilik Genel Müdürü Baylan, söz konusu projenin zamanında tamamlanabilmesi, işletimine yönelik karşılaşılabilecek muhtemel risklerin giderilmesi ve alınacak kararlara ilişkin hususların ilgili kurumlarla görüşülüp değerlendirilmesi amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek Bakan Arıklı'ya teşekkür etti.

TEMMUZ AYINDA TAMAMLANACAK

Bakan Arıklı ise DAGTH Sistemi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına kurulmasına ilişkin protokolün imzalanmasının ardından çalışmaların süratle yürütüldüğünü ve projenin Temmuz 2026'da tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

YUNANİSTAN GELİŞMEDEN ENDİŞELİ

Projeyi büyük bir endişeyle rakip eden Yunan basını, çalışmanın hayata geçirilmesiyle deniz trafiğinin daha etkin bir şekilde izleneceğini, limanlara yaklaşma güvenliğinin artacağını ve seyir ile römorkör planlamasının daha verimli hale geleceğini belirtti.

Habere göre, Türk Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen ve HAVELSAN tarafından görevlendirilen trafik izleme istasyonlarının inşasının Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail için büyük bir felaket anlamına geleceği dile getirildi.

"KIZILELMA BURADA KONUŞLANACAK"

Türkiye'nin Karpaz bölgesinde, çeşitli su üstü gemileri ve denizaltılardan oluşan özel bir "deniz hızlı taarruz grubu" eşliğinde devasa bir deniz üssü hazırladığını belirten Yunan medyası, bu adımın, 'Mavi Vatan'ın güneydoğu kanadının daha geniş stratejik planlamasını sağlamayı amaçlayan gelişmiş bir istasyon olduğu ve KIZILELMA'nın burada konuşlanmasının planlandığını iddia etti.

Haberde son olarak, Karpaz'daki deniz üssünün Türkiye tarafından hazırlandığı iddia edilirken, bu üssün, Lefkoşa'daki hava üssüyle birlikte Doğu Akdeniz'in bir bölümünün kontrolü için Türk kuvvetlerinin ana altyapısını oluşturacağı ifade edildi.