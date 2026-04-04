Temsil krizi büyüyor: Gana Londra'daki zirveye katılmayacak

Gana, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Afrika Enerji Zirvesi'ni boykot etme kararı alarak uluslararası enerji gündeminde ses getiren bir adım attı. Siyahi Afrikalı profesyonellerin etkinlikte yeterince temsil edilmediğini gerekçe gösteren Gana Enerji Odası, kıta genelinde yükselen ayrımcılık eleştirilerine dikkat çekti.

GANA ENERJİ ODASI'NDAN ZİRVEYE SERT BOYKOT KARARI

Gana Enerji Odasından, İngiltere'nin başkenti Londra'da 12-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Afrika Enerji Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Siyahi Afrikalı profesyonellerin etkinlikte yeterince temsil edilmediği gerekçesiyle zirveye katılmama kararı alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun kıta genelinde petrol ve gaz sektöründeki paydaşlar tarafından dile getirilen "ayrımcılık, dışlanma ve Afrikalı seslerin marjinalleştirilmesi" eleştirileriyle örtüştüğü ifade edildi.

GANA'DAN NET MESAJ: TEMSİL VE EŞİT ORTAKLIK MESELESİ

Gana'nın boykot kararının yalnızca tek bir etkinlikle ilgili olmadığı vurgulanan açıklamada, bunun "ilke, temsil ve Afrika ülkelerinin kendi kaynaklarına ilişkin tartışmalarda eşit ortaklar olarak yer alması" meselesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Afrikalı uzmanların dışlanmasının, Gana'nın enerji sektöründe kurmaya çalıştığı ortaklıkları ve büyüme hedeflerini zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

AFRİKA'NIN ADINI TAŞIYAN PLATFORMLARA ÇAĞRI

Afrika'nın enerji sektörüyle ilgili platformların, Afrikalı kurum ve şirketleri merkeze alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Afrika'nın adını taşıyan platformlar Afrika'nın insanlarını yansıtmalı." ifadesi kullanıldı.