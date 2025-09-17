İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Temsilciler Meclisi'nde ''Epstein'' krizi: Trump'ın ismi de geçti... Kash Patel'in zor anları

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade sırasında, milyarder Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar dosyasıyla ilgili tartışmaların merkezine oturdu. Demokrat üyeler, Patel'i dosyayı örtbas etmekle suçladı. Öte yandan Meclis'te Trump'a ilişkin sorular da soruldu.

17 Eylül 2025 Çarşamba 21:49
Temsilciler Meclisi'nde ''Epstein'' krizi: Trump'ın ismi de geçti... Kash Patel'in zor anları
ABONE OL

Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumun ikinci gününde, FBI Başkanı Patel ile Demokrat Kongre üyeleri arasında, Epstein dosyalarıyla ilgili tartışmalar öne çıktı.

Patel, dün ABD Senatosu'nda yaptığı gibi, bugünkü Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında, Eski ABD Başkanı George W. Bush yönetimi döneminde, Florida'da ABD savcısı olan ve Epstein ile kovuşturma yapmama anlaşması yapan Alexander Acosta'yı, bu soruşturmanın genişlemesini engellemekle suçladı.

Demokrat Temsilci Eric Swalwell duruşmada, Patel'i, FBI'ın Epstein davasında neden daha fazla belge yayınlamadığı konusunda sıkıştırırken, alçak sesle, "Başsavcıya (ABD Başkanı) Donald Trump'ın isminin Epstein dosyalarında olduğunu söyledin mi?" diye sordu.

FBI Başkanının muhatabını kendisiyle alay etmemesi konusunda uyarması üzerine çıkan tartışmayı durdurmaya çalışan Yargı Komitesi Komite Başkanı Jim Jordan, "Bu, Amerikan halkı için bir utançtır." diye seslendi.

Ayrıca, Demokrat Temsilci Ted Lieu, duruşma sırasında Patel'e, "Donald Trump'ın yaşı belirsiz kızlarla birlikte olduğu herhangi bir fotoğraf var mı?" diye sorarken, FBI Başkanı bu iddiayı yalanladı.

PATEL'E, EPSTEİN MAĞDURU KADINLARLA NEDEN GÖRÜŞMEDİĞİ SORULDU

Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal da, Patel'i, " Donald Trump'ın isminin bu dosyaların her yerinde olduğunu" fark etmesi üzerine, Epstein dosyalarını büyük ölçüde "örtbas etmekle" suçladı.

Jayapal'in, Patel'in daha önceki duruşmada, Epstein davasında "hayatta kalanların güvenilir olmadığını söylediği" iddiasının ardından Patel, "Ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Benim hakkımda yalan söylemeyin." diyerek karşı çıkması üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Kongre üyesi Jayapal ayrıca, Epstein'in mağdur ettiği kız çocuğu ve kadınları kastederek, Patel'i, "cinsel istismara ve tecavüze uğramış bu kadınlarla" görüşüp görüşmeyeceğini sordu.

FBI Başkanı bu soruya doğrudan bir cevap vermezken, "Rutin olarak insanlardan daha fazla kanıt sunmalarını istiyoruz ve bunları inceleyeceğiz." demekle yetindi.

Jayapal, "Zengin ve güçlü adamları, hatta bu komitede yer alabilecek kişileri bile örtbas etmeye devam mı edeceksiniz?" diye bağırdı.

Patel dün, ABD Senatosu'ndaki oturumda da, muhafazakar aktivist Charlie Kirk cinayeti ve Epstein dosyası hakkında yoğun sorularla karşı karşıya kalmış, saatler süren oturumda zaman zaman tansiyon yükselmişti.

