Temsilciler Meclisi Trump’a ‘dur’ dedi 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, İran’a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi ABD Temsilciler Meclisi onayladı. Başkan Donald Trump’ın, ‘İran ile askeri operasyon her zaman masada’, ‘10 dakika kala savaşı durdurdum’ gibi söylemlerinden sonra, ABD Temsilciler Meclisi, Başkan’ın İran’a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi mecliste oyladı. Trump’ın İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahale adımından önce Kongre’nin onayını almasını öngören yasal düzenleme 170’e karşı 251 oyla kabul edildi. Böylelikle Kongre’de her iki partinin de desteğini alan yasal düzenleme Trump’ın masada dediği askeri operasyon seçeneğinin önünü kesti.

GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

ABD’nin Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun geçen ay ABD’ye ait insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. ABD ve İran savaşın eşiğine gelmişti.

TRUMP ONAY VERMİŞTİ

İran, İHA’nın ‘hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu’ savunurken, ABD ise uçağın ‘uluslararası hava sahasında vurulduğunu’ öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı. ABD yönetimi, İHA’nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney’i de kapsayacak şekilde Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.