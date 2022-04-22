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Dünya

Tepki çeken çirkin provokasyon! Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istedi

Geçtiğimiz günlerde çirkin bir provokasyon ile 30 polis eşliğine Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemi için izin istediği ortaya çıktı. İsveç'in Boras kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın isteği geri çevrildiği bildirildi.

AA22 Nisan 2022 Cuma 19:12 - Güncelleme:
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Boras polisi yaptığı yazılı açıklamada, Paludan'ın 29 Nisan Cuma günü gösteri izni isteğinin reddedildiğini belirtti.

Açıklamada, "Rasmus Paludan'ın düzensizlik ve kaos yaratmaya yönelik bir söylemi var. Halkın nasıl ciddi bir tehlikeye maruz kaldığını ve polislerin yaralandığını gördük. Paludan'a yönelik memnuniyetsizliğin bir ifadesi olarak şiddet asla kabul edilmemelidir. Polisin görevi güvenliği sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

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