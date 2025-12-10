Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'daki İsrail Büyükelçisinin rezidansında bir araya geldi.

Aramayo ve Saar, iki ülke ilişkilerinin resmen yeniden kurulmasını sağlayan bir anlaşmayı imzaladı.

Saar, diplomatik ilişkileri tamamen yeniden tesis etme ve yakın zamanda karşılıklı olarak başkentlerde tekrardan büyükelçi atayacaklarını belirterek, "Bugün iki kardeş ülke arasındaki uzun ve gereksiz bir dönemine son verdik." ifadesini kullandı.

Aramayo ise Bolivya hükümetinin önündeki zorlukların farkında olduklarını ve bunlarla başa çıkabilmek için "doğru dostlara" ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Bolivya Devlet Başkanı Paz, 2 Aralık'taki açıklamasında ise ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdıklarını duyurmuştu.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini 19 Ekim'de kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

Bolivya'nın bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce, 31 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları "saldırgan ve orantısız" olarak nitelendirmiş "İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurmuştu.

- MORALES, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

İsrail ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı.

Dönemin Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in operasyonlarını, "soykırım" olarak nitelendirip, ilişkileri kesme kararı almıştı.

Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını da iptal etmişti.