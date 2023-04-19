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Dünya

Tepki çeken seferberlik çağrısı! Türkiye'yi hedef aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios'un silahlanma ve seferberlik çağrısına tepki gösterdi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Tepki çeken seferberlik çağrısı! Türkiye'yi hedef aldılar
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Rum radyosunun yayımladığı habere göre, Başpiskopos Yeorgios, Paskalya mesajında, "milli varoluş için seferberlik" çağrısı yaparak "ata topraklarında milli bir varoluşun garantisi için seferberlik gerektiğini" savundu.

Başpiskopos, Simerini gazetesinde de "silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz." ifadesini kullanarak GKRY halkını Türkiye'nin planlarına karşı durmaya çağırdı.

- "DOĞU AKDENİZ'DEKİ BARIŞ VE HUZURA ZARAR VERİYOR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Başpiskopos'un açıklamalarını çağ dışı bulduğunu belirterek bu tür ifadelerin, Doğu Akdeniz'deki barış ve huzura zarar verdiğini söyledi.

GKRY yetkililerini sağduyulu açıklamalar yapmaya çağıran Tatar, anlamsız ve gereksiz açıklamaları doğru bulmadığını vurguladı.

- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ: YEORGİOS'UN ÇAĞRISI, RUM-YUNAN YAYILMACILIĞININ TEYİDİ

KKTC'de faaliyet gösteren İnsan Hakları Derneğince yapılan yazılı açıklamada da Yeorgios'un sözlerine tepki gösterildi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık imzasıyla yapılan açıklamada, Yeorgios'un sözlerinin ve çağrısının güvenlik sorunundan öte bir Rum-Yunan yayılmacılığının teyidi olduğu belirtildi.

Osmanlı Devleti yönetiminde her türlü imtiyazı olmasına rağmen Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesinin, Yunanistan ile birleşme yolunda Rum-Yunan yayılmacılığına öncülük yaptığı hatırlatılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), "Ada'nın tek hakimi Rumlarmış gibi davranmaktan" vazgeçmeye ve bir an önce KKTC'yi tanımaya davet edildi.

- PAPAZLARA ATIŞ EĞİTİMİ VERİLMİŞTİ

Daha önce GKRY'de papazlara, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerleri gözetiminde atış eğitimi verilmişti.

Constantia Metropolitliğinden Rum papazların, silahlı görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine açıklama yapan Rum Savunma Bakanlığı, olayın anlık gelişen bir durum olduğunu iddia ederek Metropolitliğin atış poligonunun yenilenmesi için maddi destek verdiğini kabul etmişti.

Rum yönetimi, bu yılın bütçesinden sadece 200 milyon avroyu silah alımına ayırarak silahlanma programını son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

GKRY'nin son zamanlardaki silahlanma girişimleri, Doğu Akdeniz'de istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle KKTC yöneticilerince tepkiyle karşılanıyor.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • Ersin Tatar
  • silahlanma
  • seferberlik

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