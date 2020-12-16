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Dünya

Tepkiler büyüyor: İçişlerimize karıştı, bu Lavrov'un hatası

Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını kaydederek, 'Lavrov'un hatası, Bosna Hersek'in sembollerine ve yasalarına saygı duymamaktır. Bu davranışıyla da Dzaferovic ile Komsic'i provoke etmiştir.' ifadelerini kullandı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:53
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Pazar günü Mostar'da yapılacak yerel seçim öncesinde şehri ziyaret eden Boşnak lider İzetbegovic, tartışmalara neden olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bosna Hersek temaslarını değerlendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in Lavrov ile görüşmeyi reddetmelerinin arkasında kendisinin olduğu iddialara yanıt veren İzetbegovic, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İki konsey üyesinin kendi iradeleri doğrultusunda karar alarak Lavrov ile görüşmek istemediklerini söyleyen İzetbegovic, "Dün Sefik Dzaferovic ile görüştüm. Bana böyle bir karar aldıklarını iletti." dedi.

Aynı zamanda SDA mensubu olan Dzaferovic ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını dile getiren İzetbegovic, "Ancak Komsic ile böyle bir ilişkimiz olmadı. Onunla sadece NATO konusunda görüştük." diye konuştu.

Dzaferovic ile Komsic'in saygın siyasetçiler olduğunun altını çizen İzetbegovic, Rusya'nın ise Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) liderlerine ne yaparlarsa yapsınlar seçici bir destek sunduğunu vurguladı.

İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını kaydederek, "Lavrov'un hatası, Bosna Hersek'in sembollerine ve yasalarına saygı duymamaktır. Bu davranışıyla da Dzaferovic ile Komsic'i provoke etmiştir." ifadelerini kullandı.

- LAVROV'UN TARTIŞMALI ZİYARETİ

Bosna Hersek'e 14 Aralık'ta gelen Lavrov'un, önce Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek burada Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic ile Hırvat üyesi Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Dzaferovic ile Komsic, Lavrov'un Bosna Hersek'e ve kurumlarına saygısız davrandığını belirtirken, Lavrov ise söz konusu iki konsey üyesinin başkalarının talimatlarına göre hareket ettiklerini öne sürdü.

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