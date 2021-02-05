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Dünya

Vaftiz töreninde facia: Bebeğin kalbi durdu! Kiliseye tepkiler çığ gibi büyüyor

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan Romanya'da bir kilisede 6 haftalık bir bebeğin vaftiz edildikten hemen sonra ölmesi, törenin kurallarında güncelleme yapılmasına dair tartışmaları alevlendirdi. Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyada 56 binden fazla imza toplandı.

05 Şubat 2021 Cuma 15:06 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 16:31
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Romanya'da Ortodoks Kilisesi, bir bebeğin kilisedeki vaftiz töreninin ardından hayatını kaybetmesi sonrası eleştirilerin odağında.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde 3 kere suya batırılıp çıkarıldığı vaftiz töreni sonrası kalbi duran 6 haftalık bebek hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları bebeğin akciğerinde su bulunduğunu gösterdi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyada 56 binden fazla imza toplandı. Bir internet kullanıcısı da törenin 'zalimliğini' kınarken bir diğeri 'bu kuralları sürdürmenin Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekte ısrar edenlerin inatçılığını' eleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı. Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafakazar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.

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