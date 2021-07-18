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Dünya

Tepkiler sonrası geri adım geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek. Başbakanlık ofisinden yaklaşık 2,5 saat önce yapılan açıklamada, Johnson ve Sunak'ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları bir pilot programa katılacakları belirtilmişti.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 13:56 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 13:56
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek.

Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.

Başbakanlık ofisinden yaklaşık 2,5 saat önce yapılan açıklamada, Johnson ve Sunak'ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları bir pilot programa katılacakları belirtilmişti.

Muhalefet partileri, "Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural" olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Gelen tepkilerin ardından bu pilot uygulamadan vazgeçildi.

İngiltere'de dün 54 bin 674 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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