İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8197
  • EURO
    20,4616
  • ALTIN
    1168.06
  • BIST100
    5404.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Termometreler eksi 53 dereceyi gösterdi! 54 yılın en soğuk günü
Dünya

Termometreler eksi 53 dereceyi gösterdi! 54 yılın en soğuk günü

Çin'in kuzeyindeki Mohe'de sıfırın altında 53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı.

AA24 Ocak 2023 Salı 02:00 - Güncelleme:
Termometreler eksi 53 dereceyi gösterdi! 54 yılın en soğuk günü
ABONE OL

Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.

Bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52,3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.

Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.

Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.

  • Mohe
  • 53 derece

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.