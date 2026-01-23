Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'da bir grup YPG/SDG yandaşı Hamburg Ana Tren Garı'nda tren raylarına oturarak şehirler arası ve şehir içi ulaşımı aksattı.

Eylem nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği ve geciktiği ifade edildi.

YPG/SDG yandaşları, hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Münih merkezini işgal etti.

YPG yandaşları Avrupa'yı karıştırdı Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının oturma eylemi yaptığı ve örgütü simgeleyen paçavralar açtığı görüldü.

Stuttgart Emniyet Müdürlüğü ile Savcılıktan yapılan ortak açıklamada, 21 Ocak'ta YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteri sırasında iki kişinin saldırıya uğradığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Terör örgütü yandaşlarının gösterisine ilişkin açıklamada, eylem yapan büyük grubun olay yerinden geçen iki gençle tartıştığı, bunlardan 23 yaşındaki genci sivri bir cisimle yaraladığı ve 20 yaşındaki genci de dövdüğü belirtildi.

Yaralanan kişinin ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, saldıran grubun ise olay yerinden kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı kaydedildi.

SURİYE'NİN AB TEMSİLCİLİĞİNE SALDIRI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup Suriye'nin Avrupa Birliği (AB) temsilciliğindeki Suriye bayrağını indirerek, yerine örgütü simgeleyen paçavraları astı.

Suriye'nin Brüksel'deki AB temsilciliği tarafından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde binalarının terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, "Bir grup saldırgan, misyonun duvarından atlayarak birinci kattaki balkona çıktı. Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını indirdi ve yerine Suriye'yi, halkını veya onurlu vatandaşlarını temsil etmeyen bir slogan astı. Bu rezalet yarım saatten fazla sürmedi. Büyükelçi ve misyon üyeleri, Brüksel'de ikamet eden bir grup onurlu Suriyeli ile binaya geldi ve ülkemizin bayrağı tekrar göndere çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Belçika polisinin tam işbirliği gösterdiği belirtilen açıklamada, güvenlik kameraları aracılığıyla faillerden bazılarının kimliklerinin tespit edilebildiği aktarıldı.

Açıklamada, misyon binasının Belçika güvenlik güçleri tarafından 24 saat korunacağı kaydedildi.

BRÜKSEL POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taşkınlık çıkaran bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Terör örgütü yandaşı grup, sabah saatlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde toplandı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan YPG/SDG yandaşları, örgüt lehine sloganlar attı.

Bir süre sonra taşkınlık çıkaran grup, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla terör örgütü yandaşlarına müdahale etti.

Grup, buradaki gösterinin ardından yarın Avrupa Birliği (AB) zirvesine ev sahipliği yapacak AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü.

Polisin takip ettiği grup, AB Dış İlişkiler binasının önünde bir süre bekledi, slogan attıktan sonra dağıldı.

Eylem sırasında helikopterler, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda polis aracıyla alınan tedbirler dikkati çekti.