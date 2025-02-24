Terör destekçisi Avrupa'ya isyan bayrağını çektiler... Komşuda halk sokaklara döküldü

Ülkenin batısındaki Kirmanşah ve Batı Azerbaycan gibi sınırdaki eyaletlerde terör örgütü PKK/PJAK'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden küçük çocukların da aralarında olduğu aileler, bazı Avrupa ülkelerinin örgüte desteğini protesto için Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Basın açıklaması yapan aileler, terör örgütlerinin bölgedeki huzursuzluk ve can kayıplarına yol açtığını belirterek, Avrupa ülkelerinin terör örgütüne verdiği desteği kınadıklarını belirtti. Aileler, terör örgütlerine karşı daha etkin bir uluslararası dayanışma ve mücadele talep etti.

Ellerinde terör örgütünün saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan ve "PJAK cinayet işliyor, Avrupa destek veriyor" sloganı atan aileler, Almanya ve Belçika başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen Avrupa ülkelerine terörle mücadele politikalarını gözden geçirmeleri ve bu tür örgütlerle olan ilişkilerini sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Tahran polisinin güvenlik önlemleri aldığı eylemciler daha sonra olaysız dağıldı.

AA muhabirine konuşan Keyvan Süreyya, kardeşi Nasır'ı terör örgütünün saldırılarında kaybettiğini anlattı.

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde yaşayan bir Türk olduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütüne desteğini protesto etmek için burada toplandıklarını belirten Süreyya, "Biz Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin bunları desteklememesini istiyoruz. Bunlar bizim kardeşimizin katilidir niye bu teröristleri destekliyorlar." dedi.

Türkiye'nin de terör örgütü PKK/PJAK ile mücadelesini desteklediğini belirten Süreyya, "İran ve Türkiye ikisi de sınır komşusudur ve bir fark yoktur aralarında. Terör örgütleri iki ülkeye de zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

- "NEDEN PJAK CİNAYET İŞLİYOR DA AVRUPA BUNU DESTEKLİYOR?"

Kirmanşah eyaletinin Paveh kentinden geldiğini anlatan Vehbi Hamidi de "Biz buraya Almanya Büyükelçiliğine bizim sevdiklerimizi haksız yere öldüren bu teröristleri neden desteklediklerini sormak için geldik. Neden PJAK cinayet işliyor da Avrupa bunu destekliyor?" diye sordu.

Hamidi, tüm dünyadan ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumdan terör örgütlerinin işlediği suçları şiddetle kınamasını istediklerini belirtti.

- "İRANLI YETKİLİLERDEN BU TERÖR GRUPLARINA KARŞI DAHA CİDDİ MÜCADELE ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Kirmanşah'tan geldiğini söyleyen Lavin Veysi ise "Buraya PJAK gibi terör örgütlerini protesto etmek için geldik. Yabancı ülkelerin bu terör örgütlerini desteklememesini istiyoruz. Finansal yardımdan diğer yardımlara kadar destek alıyorlar. Biz aynı zamanda İranlı yetkililerden bu terör gruplarına karşı daha ciddi mücadele etmesini talep ediyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELESİNDEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Pave'den gelen Müjde Golami, terör örgütünün saldırılarında bölgede birçok insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün burada Almanya ve Belçika gibi terör örgütünü destekleyen ülkeleri protesto etmek için toplandık. Terör örgütü mensuplarını ülkelerinden sınırı dışı etmelerini ve yeryüzünde bunların yeri olmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin de terör örgütüyle mücadelesini desteklediklerini dile getiren Golami, "Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesinden dolayı mutluyuz ancak Türkiye'nin tek başına mücadelesi yeterli değil. Tüm ülkelerin el ele vererek onları ortadan kaldırması gerekiyor. Türkiye yalnız başına terör örgütünden sorumlu olamaz. Sözlerimizin tüm ülkelere ulaşmasını ve hepsinin desteğiyle bu terör gruplarının yok etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.