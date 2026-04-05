İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6082
  • EURO
    51,4587
  • ALTIN
    6656.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü
Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ateşkesi açıkça ihlal ederek savunmasız bir sivili hedef aldı. İşgalci askerlerin açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli yaşamını yitirirken, görgü tanıkları saldırının İsrail ordusunun kontrol alanı dışındaki sivil bölgede gerçekleştiğini bildirdi.

AA5 Nisan 2026 Pazar 17:27 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ateşkesi ihlal ederek açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un güneyine ateş açtı. Açılan ateşte engelli bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, söz konusu Filistinlinin, Han Yunus'un güneyindeki Ard Limon bölgesi yakınlarında, İsrail ordusunun kontrol ve konuşlanma alanlarının dışındaki bir bölgede öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

  • Gazze
  • Han Yunus
  • israil ordusu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.