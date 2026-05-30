Terör devleti İsrail kana doymuyor! Siyonist bakan Ben-Gvir'den Dahiye'yi yıkım çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin hedef alınarak tamamen yıkılması çağrısında bulundu. Lübnan'da ateşkese karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Ben-Gvir'in açıklamaları, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 22:44
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından konuştu.

"Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz." diyen Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese önceden de şimdi de karşı çıktığını ifade etti.

Ben-Gvir, Netanyahu'ya seslenerek, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırılar düzenlenmesi ve bölgenin dümdüz edilmesi çağrısı yaptı.

Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

