Terör devleti İsrail yeniden hastanelerin çevresini vurmaya başladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDEKİ HASTANE YAKININI VURDU

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından İsrail'in, çalıştığı hastane yakınına saldırdığını belirtti. Yeryüzü Doktorları ekibinde yer alan Ganim, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in başlattığı saldırılar ve Refah kentindeki hastanelerin durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Daha önce Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde acil durum doktoru olarak görev yaptığını belirten Ganim, hastanenin zorla boşaltılmasının ardından ekip arkadaşlarıyla güneye hareket ettiklerini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'na yakın konumda bulunan Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Ganim, bu göreve hastanenin Başhekimi Dr. Suhaib el-Hams'ın İsrail saldırısında yaralanmasının ardından getirildiğini anlattı.

Gazze'deki nüfusun zorunlu olarak kuzeyden güneye göç ettirildiğine değinen Ganim, normal şartlarda 300 bin kişinin yaşadığı Refah'ta şu an 1 milyonun üzerinde kişinin bulunduğuna dikkati çekti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Cop28 İklim Zirvesi'nin ardından gazetecilere verdiği röportajda, "Gazze'de olup bitenler hakkında ne düşünüyoruz? Bizce tüm bu sorular Filistinliler için kurulacak bir devletle sonuçlanmalı" dedi.

Mısır'ın Gazze'de "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin taciz ve toplu cezalandırmaya tabi tutulduğuna yönelik iddiaların soruşturulması gerektiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

21:15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak toplam 178'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından İsrail'in, çalıştığı hastane yakınına saldırdığını belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, "insani ara"da belediyeye hiç yakıt ulaşmadığını belirterek, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı, savaş helikopterinden izledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinli sivillere yönelik "terör kampanyasına" son vermek için acil ve kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze bugün yine çocuk olmak için en tehlikeli yer." değerlendirmesinde bulundu.

Fas'ta Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi.

Fransa'de Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye, "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Üsküdar Belediyesinin Gazze'ye destek olmak amacıyla düzenlediği "Gönül Köprüsü" kermesi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze merkezi ve kuzeyindeki sağlık altyapısında "büyük felaket" yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki kameramanı Muntasır es-Savvaf'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve AA'ya başsağlığı diledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunun (AP) önünde Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, diplomatik kriz yaşadıkları İsrail ile tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yapsa da hükümet içinde İsrail'e karşı sert eleştiriler devam etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de "insani ara"nın bozulmasının üzücü olduğunu belirterek "İnsani aranın devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli. Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 200'den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 aylık torununu kaybeden Filistinli Atiye Ebu Umra, bu saldırıların durdurulması için, Arap ülkelerinin, Batılı ülkelere petrol ve gaz sevkiyatını durdurmasını istedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Gazze'deki krize ilişkin son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki krize ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başbakan yeni bir insani ara umudunu dile getirdi ve Türkiye'nin, çatışmanın bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemedeki rolünün altını çizdi. Her iki lider de bölgenin geçtiği bu zorlu aşamada güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya istekli olduklarını ve siyasi çözüm için çalışmaya başlamanın önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.



AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var.

Gazze'de Filistin direniş gruplarının elindeki İsrailli esirlerin aileleri, "insani ara"nın ardından saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatını tehlikeye attığını belirtiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gönderilen "şüpheli hava hedefinin" imha edildiğini bildirdi.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın elinde esir tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de "insani aranın" bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumun "çok ağır" olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletlerin (BM) verileri korkunç. Ölen sivil ve çocuk sayısı 6 bini geçti. Ölen kadın sayısı 4 binden fazla." dedi.

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Biruni Üniversitesi öğrencisi hekim adayları, verilen "insani ara"nın ardından Gazze'ye yeniden saldırı başlatan İsrail'e 7 dille seslendirdikleri bir video ile tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez." dedi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısından fazlasının Hamas ile varılan esir takasının sürmesi halinde Gazze Şeridi'nde bu sabah İsrail saldırılarıyla son bulan "insani aranın" devamını desteklediği bildirildi.

İsrail ordu radyosu, havan mermisi düşmesi sonucu Gazze Şeridi yakınında 5 İsrailli askerin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma namazından sonra yürüyüş gerçekleştirildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlamasına yönelik, "Savaş durumuna dönüş, gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke: Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı

Hamas, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu.

BM Yüksek Komiseri Türk: Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir. Ateşkesin sağlanması için taraflara, çabaların acilen iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyorum.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 günlük "insani ara"nın hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı için hazırladığı detaylı planı, olaydan 1 yıldan fazla bir süre önce ele geçirdiği ancak ülkenin askeri ve istihbarat yetkililerinin planın hayata geçmesinin çok zor olduğunu düşünerek bunu göz ardı ettiği ileri sürüldü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir camiyi bombaladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Gazze'deki "insani ara"nın devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

UNICEF: (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı "katliamdan" başka bir şeye neden olmayacak

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) davet edilmesini kınadı.

Katar, Gazze'de "insani ara"nın uzatılmaması ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasından üzüntü duyduğunu açıkladı.

Hamas: Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e ait.

İsrail ordusu "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı.

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

Hamas'ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine "çok iyi ve nazik" davrandığını söyledi.

İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail ordusunun saldırılara yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında 7 gün uygulanan ve bu sabah sona eren "insani ara"nın sağlık sistemine faydası olmadığını belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak." açıklaması yaptı.

Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

03:30 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

03:15 Cezayir'de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "soykırım suçları" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

02:06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

01:43 Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için güvenli alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.

00:44 İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı.

00:28 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi.

00:20 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.