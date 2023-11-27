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Dünya

Terör devleti İsrail'den yeni katliam planı! Onaylandığını duyurdular

Binlerce Filistinli sivili katleden terör devleti İsrail, 4 günlük 'insani aranın' ardından uygulayacakları yeni hain planlarının onaylandığını duyurdu. İşgalci İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Terör devleti İsrail'den yeni katliam planı! Onaylandığını duyurdular
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

ALÇAK PLANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da bugün işgal altındaki kuzey Gazze'ye giderek "insani ara" sonrası saldırılara devam edecekleri mesajını vermişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

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