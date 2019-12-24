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Dünya

Terör devletinden Filistin’de provokasyon

İşgalci İsrail, Müslümanların kutsallarına saldırmak için Yahudilerin Hanuka Bayramı’nı kullandı. Fanatik Yahudiler, polis korumasında, hem Kudüs’te Mescid’i Aksa’yı hem de Batı Şeria’daki Harem-i İbrahim’i bastı.

24.12.2019  02:58 - Güncelleme: 24.12.2019  03:43

İşgalci İsrail bir kez daha Yahudilerin bayramını Kudüs’te Müslümanların kutsal mekanlarına saldırmak için kullandı. Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te, İsrail polisinin eşlik ettiği 130 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskına katılanlar arasında çok sayıda üniformalı kadın askerin de bulunduğu belirtilirken, saygısızlığa tepki gösteren 4 Filistinli kadın gözaltına alındı. Filistin’deki diğer saldırı ise Batı Şeria bölgesinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nde gerçekleşti. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Hanuka Bayramı nedeniyle, camiyi basarak ilahiler eşliğinde ayin düzenledi. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, yapılanın camiye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi ve olayı ‘İsrail’in camiyi ele geçirme denemesi’ şeklinde nitelendirdi.

Batı'ya işgali Hz. İsa ile anlattı 

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria’da Beytüllahim’deki bir otelde, Hz. İsa’nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergileyerek terör devleti İsrail’in Filistin’i işgalini protesto etti. “Beytüllahim’in Yara İzi” adı verilen eserde, Hz. İsa’nın doğduğu varsayılan yalağın, İsrail’in ördüğü ayrım duvarı ile bölündüğü ve duvarın üzerinde yıldız şeklinde bir patlama izi olduğu görülüyor. 

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