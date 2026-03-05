Terör kantonu İran'a taşınıyor! PKK ve türevleri sahaya sürüldü

Suriye'nin ardından İran'da da PKK aparatına sarılan ABD'nin, ülkede ayaklanma çıkarmak için örgüt uzantılarını silahlandırdığı, karadan işgalle İsrail için 'tampon bölge' planladığı iddia edildi.

ABD ve İngiltere basını, Washington ve Tel Aviv yönetiminin İran'da PKK uzantısı gruplar üzerinden yaptığı gizli planı deşifre etti. CNN'e konuşan Amerikalı kaynaklar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) İran'da halk ayaklanmasını kışkırtmak amacıyla Kürt güçleri silahlandırmak için çalışıyor. Buna göre Trump yönetimi, İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürütüyor. Üst düzey bir İranlı Kürt yetkiliye göre, Başkan Donald Trump, önceki gün İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) örgütü elebaşı Mustafa Hicri ile görüştü.

İŞGAL İÇİN KAOS HAZIRLIĞI

İranlı Kürt yetkili, PKK uzantılı güçlerin önümüzdeki günlerde İran'ın batısında eylemler yapmayı planlayarak kara operasyonuna katılacağını söyledi. Tarihine ilişkin bilgi vermeyen kaynak, "Şu anda büyük bir şansımız olduğuna inanıyoruz" diyerek, milislerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini ifade etti. Başka bir kaynak ise Kürt silahlı grupların İran güvenlik güçleriyle çatışmasının İranlıları tekrar sokağa dökeceğini belirtti. ABD'li bir yetkili ise bölgede çıkarılacak kaosun rejimin askeri kaynaklarını tüketeceğini aktardı.

İSRAİL'E ALAN AÇILACAK

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için 'tampon bölge' oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi. Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas, ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İran'ın rejimi devirme sürecini hızlandırmaya çalıştığını söyledi. Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, birileri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacak" dedi. Planın hayata geçmesi için ABD ve İsrail Kürt grupların geçiş güzergahındaki İran mevzilerini bombardımana tuttu. Bölgeye takviye güçleri yollayan İran güçleri, PKK uzantısı PJAK kamplarının 30 İHA ile vurulduğunu duyurdu.

TEBRİZ'DE TÜRKLER İŞGALE KARŞI AYAKTA

İsrail ve ABD uçakları, İran'ın kuzeybatısında Türklerin yoğun yaşadığı Tebriz'i de hedef aldı. 1.7 milyon nüfusunun yüzde 95'i Türk olan Tebriz'de binlerce kişi sokaklara dökülerek ABD ve İsrail'i protesto etti. Saat Meydanı ve Azerbaycan Caddesi'ne çıkan Türkler, "Şah İsmail, Şah Abbas, İranlılar yıkılmaz" sloganları attı. Şehrin sembolü olan Traktör Sazi (Tractor) taraftar gruplarının da organize bir şekilde yürüyüşe katıldığı, sokaklarda dev Türk ve İran bayraklarının yan yana taşındığı görüldü.

AKŞAM SORDU, BAKAN 'BİLGİMİZ YOK' DEDİ

AKŞAM, İran'da Kürt grupların kullanılıp kullanılmayacağını sordu, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth "Önceliğimiz kendi güçlerimiz. Başka birisi bunu yapıyorsa biz farkında değiliz" cevabını verdi.

PJAK'TAN SAVAŞ ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK, Tahran yönetimine karşı harekete geçti. Rejimin, Doğu Kürdistan'a savaş dayatmasında bulunduğunu söyleyen PJAK, "Halkı, buna karşı savaşmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, şehir ve köylerde yerel yönetim komiteleri kurulması istendi ve "Kamu hizmeti kurumlarına alternatifler halk tarafından kurulmalıdır. Devlete ve kurumlarına ihtiyacımız olmadığını ve toplumumuzun kendi kendini yönetebileceğini gösterebiliriz" denildi.

"İRAN'A GİZLİCE SİLAH YIĞDILAR"

Forbes Dergisi CIA'in İran'da PKK uzantısı örgütleri silahlandırdığını yazdı. Haberde "Netanyahu, Kürt ayaklanmasını haritalandırarak Beyaz Saray'a geldi. Batı, İran'a kaçak silah soktu. İsrail kara harekatına yol açmak için sınırdaki İran karakollarını vuruyor" denildi. İngiliz ITV News de, "Binlerce Kürt gücü, 12 gün savaşından bu yana İran'ın batısına gizlice sokulan silahlarla donatıldı" dedi. ABD ve İsrail'in oluşturduğu gücün birkaç gün içinde karadan saldırıya başlayacağını yazdı.