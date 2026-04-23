23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Dünya

Terör operasyonunda 24 militan öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 24 terörist etkisiz hale getirildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 16:00
Teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Kukareta bölgesinde teröristlerin saldırısını engellediğini belirtti.

Uba, saldırının ardından ordunun düzenlediği operasyonda 24 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Ordunun, operasyon alanında devam eden arama çalışmaları sırasında bir silah ve mühimmat deposu ele geçirdiğini belirten Uba, çatışma sırasında 2 personelin yaralandığını ancak durumlarının stabil olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

