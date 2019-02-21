Terör örgütü SDG 150 DEAŞ'lı teröristi Irak'a teslim etti

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG ile Irak hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre 150 Iraklı DEAŞ teröristi Irak hükümetine teslim edildi.

Irak hükümeti ile terör örgütü YPG/PKK uzantısı SDG arasında yapılan anlaşmaya göre 502 DEAŞ teröristi süreç içerisinde Irak hükümetine teslim edilecek.

10 kamyona yüklenen DEAŞ'lı teröristler Irak'ın Anvar vilayetine sevk edildi. 150 terörist arasında yabancıların da bulunduğu belirtilirken yakın zamanda DEAŞ'lı teröristlerin ailelerinin de Irak'a gönderileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 800 yabancı DEAŞ teröristinin tutuklu bulunduğunu ve bu teröristlerin ülkeleri tarafından alınmaması takdirde serbest bırakılacağını duyurmuştu.