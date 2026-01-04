İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Terör örgütü anlaşmaya uymuyor... Şam'daki görüşmelerden sonuç çıkmadı

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

AA4 Ocak 2026 Pazar 18:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Toplantılara PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.

Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.

