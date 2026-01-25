İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
Dünya

Terör örgütü ateşkesi ihlal etti... Halep'e İHA saldırısı

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'de Halep kırsalı ile Sırrin beldesine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

25 Ocak 2026 Pazar 22:26
Terör örgütü ateşkesi ihlal etti... Halep'e İHA saldırısı
Suriye resmi ajansı SANA'da saldırılara ilişkin habere yer verildi.

Haberde, terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri en az 15 kamikaze İHA ile hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların sivillere ait araçlar ile evlerde hasara yol açtığı, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

