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Dünya

Terör örgütü Boko Haram saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
Terör örgütü Boko Haram saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti
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Borno Eyaleti Bilgi ve İç Güvenlik Komiseri Usman Tar, yaptığı yazılı açıklamada, Boko Haram terör örgütü üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Dumba bölgesinde çiftçilere ve balıkçılara saldırı düzenlediğini belirtti.

Tar, saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un saldırıyı kınadığını aktaran Tar, Vali'nin, silahlı kuvvetlere suçluları takip edip etkisiz hale getirmeleri çağrısında bulunduğunu ifade etti.

KİTLESEL TERÖR EYLEMLERİNDE ON BİNLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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