  • Terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: Can kaybı 18'e çıktı
Dünya

Terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: Can kaybı 18'e çıktı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'ın askerlere yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Aralarında Tuğgeneral Braimah'ın da bulunduğu kayıpların ardından Cumhurbaşkanı Tinubu saldırıyı kınayarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 15:48
Terör örgütü Boko Haram'dan kanlı saldırı: Can kaybı 18'e çıktı
Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın askeri birliğe düzenlediği saldırı ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Bölge Başkanı Zannah Lawan Ajimi, saldırıda yaşamını yitiren asker sayısının 18'e ulaştığını açıkladı. Saldırı, Nijerya'nın terörle mücadelesindeki en kanlı olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

KAYIP SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaga Bölge Başkanı Zannah Lawan Ajimi, dün Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Benisheikh bölgesinde askerlere yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.

Ajimi, saldırıda hayatını kaybeden asker sayısının 18'e yükseldiğini kaydetti. Öte yandan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıyı kınayarak hükümetin ülkede terörle mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Boko Haram üyeleri, dün askere yönelik düzenlediği saldırıda, aralarında Tuğgeneral O.O. Braimah'ın da bulunduğu 10 asker hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

BOKO HARAM'IN 15 YILLIK KANLI BİLANÇOSU: ON BİNLERCE ÖLÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

