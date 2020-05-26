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Dünya

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

DHA26 Mayıs 2020 Salı 15:28 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 15:48
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Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri’nin, Irak’ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri’nin öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

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