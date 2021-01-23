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Dünya

Terör örgütü DEAŞ, Şii örgüt Haşdi Şabi'ye saldırı düzenledi

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Şii Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırısı sonucu bir komutanın da aralarında bulunduğu 12 askerin öldüğü bildirildi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:57
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Irak basınında yer alan haberlere göre, DEAŞ terör örgütü Salahaddin’in doğusunda Şii terör örgütü Haşdi Şabi 22’nci Tugayı’na saldırdı.

Saldırıda terör örgütü Haşdi Şabi komutanlarından Abu Alya Hasnavi'nin de aralarında bulunduğu 12 asker öldü, 15 asker yaralandı.

Öte yandan saldırıda öldürülen komutan Hasnavi için Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığınca taziye mesajı yayınlandı.

Başkent Bağdat’ta da 2 gün önce bir pazar yerinde yaşanan saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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