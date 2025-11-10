Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın iki kez terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen suikast girişiminin engellendiği açıklandı.

Adı açıklamayan iki üst düzey yetkili, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın iki kez terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Suriyeli üst düzey güvenlik yetkilisi ve Orta Doğu yetkilisi, suikast girişimlerinin son birkaç ay içinde gerçekleştirildiğini ifade ederken, Şara'nın devrik lider Beşar Esad'ın ardından ülkedeki istikrarı sağlama girişimlerine yönelik direkt tehditler olduğunu vurguladı. Saldırılardan birinin Şara'nın katılımı öncesinde duyurusu yapılan resmi nişan törenini hedef aldığını kaydeden kaynaklar, detay vermedi.

Suriye'de geçtiğimiz hafta sonu ülke çapında DEAŞ ile mücadele operasyonları gerçekleştirilmiş, 70'dan fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.

BEYAZ SARAY'DA İLK SURİYE LİDERİ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye cumartesi gece saatlerine gelmişti. Ahmed eş-Şara, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 58 yıl sonra hitap eden ilk Suriyeli lider olmuştu. Şara, Beyaz Saray'a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.