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Terör örgütü DEAŞ Suriye'de 2 ayda 700 mahkum öldürdü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, DEAŞ'ın Suriye'nin doğusunda 2 ay içinde yaklaşık 700 mahkum öldürdüğünü bildirdi.

  • İHA
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden bugün yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Suriye'nin doğusunda son 2 ayda yaklaşık 700 mahkum öldürdüğü bildirildi. İngiltere merkezli savaş izleme grubu, öldürülen mahkumların DEAŞ’ın Irak sınırına yakın bölgede tuttuğu bin 350 sivil ve savaşçı arasında olduğunu belirtti.

 Terör örgütü DEAŞ, ABD destekli kuvvetlerin bu ay girdiği Hajin kasabası civarından geçen Fırat Nehrinin doğusundaki daralan bir şeridi kontrol ediyor.

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