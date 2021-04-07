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Dünya

Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe vurdular! 60 terörist öldürüldü

Irak'ta son 10 günde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen hava operasyonlarında 60 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:49
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Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nda gizlenmiş terör mensuplarına yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Resul, Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda son 10 günde 60 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, 120 sığınak ile çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlendiğinin duyurulmasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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