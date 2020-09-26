İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmaları Irak'ta ortaya çıktı
Dünya

Terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmaları Irak'ta ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmaları Irak'ta bombalı araç saldırısı düzenledi.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 00:29 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:29
ABONE OL

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Diyala Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Diyala'ya bağlı Mansuriye kasabası yakınında bir tarlaya döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdiklerini söyledi.

Bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını aktaran Şammari, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.