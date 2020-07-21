Terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya sorumlusu Irak'ta ele geçirildi

AA 21 Temmuz 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:34

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren Irak Federal Polis gücü tarafından sözde sorumlunun yaşadığı eve baskın düzenlendi.

Güvenlik güçleri, düzenlediği baskın sonucu DEAŞ'ın sözde medya sorumlusunu yakaladı, çok sayıda sahte evrak ve terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddeyi de ele geçirdi.

Açıklamada, ismi belirtilmeyen DEAŞ'lının daha önce ülkenin birçok kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Resmi işlemlerin ardından DEAŞ sorumlusunun mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.