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Terör örgütü DEAŞ'lı kadın terörist İdlib'de intihar saldırısı gerçekleştirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de Kurtuluş Hükümeti'ne ile bağlantılı olduğu belirtilen yönetim konseyinin merkez binasına bir intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

  • star.com.tr
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Terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu iddia edilen bir kadın terörist Suriye'nin İdlib şehrinde Kurtuluş Hükümeti binasının önünde güvenlik görevlisi ile iki dakika çatıştıktan sonra üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayda can ve mal kaybı ile ilgili açıklama yapılmadı

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ KADINLARI CEPHEYE SÜRDÜ
 
Suriye ve Irak'ta büyük toprak kayıpları yaşayan, elinde az toprak parçası kalan ve bitme noktasına gelen terör örgütü DEAŞ kadınları cepheye çağırdı.
 
İnternet üzerinden yayınladığı al-Naba gazetesi aracılığıyla çağrıda bulunan örgüt, savaşın geldiği nokta nedeniyle "kadınların silahlı mücadeleye katılmalarının zorunluluk olduğunu" ifade etti.
 
Bu çağrı, bugüne kadar kadınları savaşta kullanmakta isteksiz olan örgütün politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.
 
Al-Naba'da yayımlanan "Kadınların düşmanlara karşı görevi" başlıklı makalede, kadınların "eşlerini ve çocuklarını savaşa teşvik etmenin" yanı sıra bir rolü daha olduğu öne sürüldü.
 
Terör örgütü DEAŞ aynı internet gazetesinde 25 Mayıs'ta yayımlanan bir makalede bazı kadınların canlı bomba olmak için başvuruda bulunduğunu ancak "Allah savaşmayı erkeklere özgü kıldı" diyerek başvuruları reddettiğini bildirmişti.
 

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