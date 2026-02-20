İSTANBUL 18°C / 8°C
Dünya

Terör örgütü elebaşından 'hata yaptık' itirafı... ''ABD bizi hayal kırıklığına uğrattı''

Suriye'de devlet sistemine dahil olma sürecine giren terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD ile olan ilişkileri ve örgütün sahadaki faaliyetlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen YPG elebaşı, SDG (Sözde Suriye Demokratik Güçleri) projesinin kağıt üzerinde yanlış olmadığını savunarak, projenin hayata geçirilme aşamasında çok sayıda kritik hata yaptıklarını itiraf etti.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Terör örgütü elebaşından 'hata yaptık' itirafı... ''ABD bizi hayal kırıklığına uğrattı''
Suriye'de devlet sistemine dahil olma sürecine giren terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD ile olan ilişkileri ve örgütün sahadaki faaliyetlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Washington yönetiminin tutumunun kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi.

"MÜTTEFİKLİK DEĞİL, DEAŞ ODAKLI BİR ORTAKLIKTI"

ABD'nin bölgedeki varlık nedenine değinen elebaşı Şahin, Washington'ın önceliğinin her zaman terör örgütü DEAŞ ile mücadele olduğunu vurguladı. ABD'nin kendilerini Türkiye veya Suriye yönetimine karşı koruma gibi bir taahhüdünün olmadığını belirten Şahin, bu sınırlı desteğin örgüt içinde hayal kırıklığına yol açtığını ifade etti.

İHANET İDDİALARINA YANIT VE ÖZELEŞTİRİ

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "ABD Kürtleri yarı yolda bıraktı" söylemlerine de değinen Şahin, yaşananları doğrudan bir "ihanet" olarak tanımlamaktan kaçındı. Ancak, örgütün yönetimsel ve stratejik hatalar yaptığını açıkça kabul etti. Özellikle SDG (Sözde Suriye Demokratik Güçleri) projesinin kağıt üzerinde yanlış olmadığını savunan Şahin, projenin hayata geçirilme aşamasında çok sayıda kritik hata yaptıklarını itiraf etti.

