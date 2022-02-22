Terör örgütü Eş-Şebab silahlanma için her yıl 24 milyon dolar harcıyor

AA 22 Şubat 2022 Salı 13:30 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:31

Mogadişu merkezli araştırma grubu Hiraal Enstitüsü, Eş-Şebab'ın gelir kaynakları ve silahlanma harcamalarına ilişkin hazırladığı raporda, örgütün yurt içi ve dışındaki kaynaklardan nasıl silah temin ettiğine yer verdi.

Raporda, silah, mühimmat ve patlayıcıların ülke içindeki karaborsadan ya da silah tüccarları vasıtasıyla Yemen üzerinden getirtildiği belirtilerek, örgütün her ay 2 milyon dolar, yıllık 24 milyon dolarlık silah alımı yaptığı aktarıldı.

Eski güvenlik görevlileri, bürokratlar ve Eş-Şebab militanları gibi kaynaklardan yararlanılan raporda, örgütün yönetim şemasına da detaylarıyla yer verildi.

Raporda, Eş-Şebab'ın yasa dışı vergi gibi kaynaklarla gelir elde ettiğine ve yıllık gelirinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğine işaret edildi.

Eş-Şebab'ın silahlar için yurt dışına para transferini ise yasal ticari şirket hesapları üzerinden yaptığı kaydedildi.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt aynı zamanda Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.