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Dünya

Terör örgütü karıştı! PKK'da ''HTŞ'' çatlağı

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra terör örgütü PKK'da HTŞ anlaşmazlığı çıktı. PKK, HTŞ liderliğindeki muhalifleri DEAŞ'a benzetirken, örgütün Suriye uzantıları 'diyalog' mesajı verdi.

9 Aralık 2024 Pazartesi 07:39 - Güncelleme:
Terör örgütü karıştı! PKK'da ''HTŞ'' çatlağı
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Terör örgütü PKK/KCK, Şam rejimini deviren HTŞ liderliğindeki muhalifleri terör örgütü DEAŞ'a benzetti; örgütün Suriye uzantıları ise 'diyalog' mesajı verdi.

Rudaw'ın haberine göre, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, "HTŞ'nin kaderi de IŞİD gibi olacak. Üyeleri eski IŞİD'li" dedi. Örgütün Suriye uzantısı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ise HTŞ'nin zaferini 'yeni bir Suriye'nin inşası için fırsat' diye niteledi.

PKK/KCK'nın Suriye kolu Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim de Suudi El Arabiya televizyonuna konuştu; SDG'nin HTŞ ile her türlü diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Müslim, "HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusu'ndan daha uzlaşmacılar. Onlar da Suriyeli. Suriye'nin çeşitliliğini desteklemeliler" diye konuştu.

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