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Dünya

Terör örgütü PKK, Irak Sınır Muhafızları'na saldırdı

Türkiye sınırındaki Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın Irak Sınır Muhafızları'na düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 15:13 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK, Irak Sınır Muhafızları'na saldırdı
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Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye sınırındaki Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde Irak Sınır Muhafızları'nın bulunduğu kontrol noktasına terör örgütü PKK tarafından saldırı düzenlendi. Yerel saatle 09.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 2 asker hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı.

Zaho Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yaralanan askerin sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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