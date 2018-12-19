Terör örgütü PKK'nın Peşmerge'yi Suriye'den kovduğu iddia edildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın, ABD'nin himayesinde Irak'tan Suriye'ye geçen ve Türkiye sınırına konuşlanması beklenen Suriyeli Peşmergeleri bölgeden kovduğu iddia edildi.

ABD'nin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası askeri operasyonunu engellemek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eğitim alan Suriyeli Peşmergeleri, Fırat nehrinin doğusunda bulunan YPG/PKK'lıların yerine konuşlandırmayı planladığı ileri sürülmüştü. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 100 Peşmergenin "sınırda durumun normalleşmesi için" Irak'tan Suriye'ye geçtiğini doğrulamıştı.

Terör örgütü PKK'ya yakın kaynakların sosyal medyadan paylaştığına göre, Suriye'nin kuzeyine gelen yaklaşık 100 Peşmerge PKK'lılar tarafından IKBY'e geri dönmeye zorlanarak, bölgeden kovuldu.