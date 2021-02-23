Terör örgütü PKK, Suriye'nin doğusundaki Arap topraklarını ''kantonlaştırıyor''

AA 23 Şubat 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 14:35

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden bir heyet dün Deyrizor'un Kesre beldesinde YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

Terör örgütüne bağlı sözde Deyrizor yerel meclisi binasında gerçekleşen görüşmeye Amerikalı askeri komutanların yanı sıra çok sayıda YPG/PKK elebaşı katıldı.

Toplantıda, Deyrizor'da YPG/PKK işgalindeki bölgeler için "Deyrizor Sivil Bölgeler Meclisi" adı altında bir yapılanmaya gitme kararı verildi.

Buna göre örgüt, büyük bölümü Araplardan oluşan Deyrizor topraklarını doğu, batı, kuzey ve orta bölümlere ayırdı.

Deyrizor toprakları, doğu kırsalındaki Ebu Hamam köyünden Bagoz beldesine kadar uzanan alan, batı kırsalındaki yerleşimler, kuzey kırsalında yer alan Basira beldesinden Sur beldesine uzanan bölge ile Basira'dan Tayyana köyüne uzanan alan şeklinde 4'e bölündü.

Örgüt, yeni yapıları sözde kanton sistemine göre tanzim ederken yerel Arap nüfusun tepkisinden çekindiği için yeni sözde idari birimler için şimdilik kanton adlandırması yapmadı.

ABD ve Koalisyon güçlerinin örgüt ile Araplar arasında uzlaşma sağlama çabalarına karşın Deyrizor'da, örgütün işgal ve baskılarına karşı zaman zaman gösteriler düzenleniyor.

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, 2014'ten bu yana Halep, Haseke ve Rakka illerinde işgalindeki bölgelerde sözde yerel özerk yönetimler ilan ederek bunları "kanton" şeklinde adlandırmıştı.

Böylece terör örgütü, Deyrizor topraklarını, diğer işgal sahalarıyla aynı idari yapıya bağlama planını uygulamaya sokuyor.

- DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Deyrizor'da YPG/PKK'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu zaman zaman protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından iç savaşta alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.