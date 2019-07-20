Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

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Terör örgütü PKK yandaşı Cansu Özdemir, skandal paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkacak

Almanya’da Sol Parti’nin terör örgütü PKK yandaşı Eş Başkanı Cansu Özdemir ülkede kanunen yasaklı olan terör örgütü flamasının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı için yargı önüne çıkacak.

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Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir twitter’daki skandal PKK paylaşımının ardından hakim karşısına çıkacak. Alman DW’nin haberine göre Sol partili Özdemir'in yargılanacağı davanın görülmesine ekim ayı sonunda Hamburg-Altona İdare Mahkemesi'nde başlanacak.
 
Terör yandaşı Özdemir, Kasım 2017'de sosyal medya hesabında, "PKK yasağı kaldırılırsın” ifadelerine yer vererek terör örgütü paçavrasının göründüğü bir fotoğraf paylaşmıştı.
 
Paylaşımı nedeniyle 1500 euro tutarında para cezasına çarptırılan, bu cezayı temyize götüren Cansu Özdemir bu nedenle hâkim karşısına çıkacak.
 
PKK, AB terör örgütleri listesinde yer alıyor. Alman dernekler yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor. Mahkeme sözcüsü bu suçu işleyenlerin bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.
 
Hakkında başlatılan hukuki süreç üzerine Twitter hesabından 9 Mart 2018 tarihinde bir açıklama yapan Özdemir, bebek katili PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini yazmıştı.

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