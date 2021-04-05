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Dünya

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Konseyi binasını bastı!

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Avrupa Konseyi binasını bastı. Olay yerine gelen Fransız polisi, binaya giren terör örgütü yandaşlarına müdahalede bulundu.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 21:12 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:12
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Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK yandaşlarının Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini belirtti.

Höltgen, "PKK'lı göstericilerinin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fransız basınındaki haberlerde, polisin PKK yandaşlarına biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Strasbourg Savcılığından paylaşılan bilgiye göre, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK yandaşları, Şubat 2019'da Avrupa Konseyi binası ve polise saldırmıştı. Olayda 43 PKK sempatizanı gözaltına alınmıştı.

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