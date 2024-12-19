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Dünya

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Sınırda silahsız bölge oyunu

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra zora düşen, binalarına çektiği ABD bayraklarını indirmek zorunda kalan terör örgütü PKK/PYD, muhtemel harekatı önlemek için “ABD kontrolünde silahsız bölge” planına sarıldı.

19 Aralık 2024 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'da büyük panik! Sınırda silahsız bölge oyunu
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Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtaran Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Ayn el Arab'a (Kobani) harekât hazırlığı başlattı.

Panikleyen YPG elebaşı terörist Mazlum Abdi, bir açıklama yaparak "Suriye'de kapsamlı bir ateşkese bağlılığımızı sürdürüyoruz, ayrıca Kobane'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması önerisini sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

BİR DE TEHDİT ETTİLER

Abdi ile telefonda görüşen ABD'li Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan da benzer bir açıklama geldi.

İkili, "Türkiye ateşkesi ve silahsızlandırılmış bölgeyi kabul etmeli, yoksa 2019'daki yaptırım tasarısını önereceğiz" dedi.

Suriye'de muhaliflerin 3 kentten attığı PKK/YPG, sıkıştığı Ayn el Arap'ta binalara ABD bayrağı astı. Ancak bayraklar 24 saat bile geçmeden kaldırıldı.

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