İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2022 Cuma / 8 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9341
  • EURO
    18,4221
  • ALTIN
    1033.27
  • BIST100
    2723.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı! 3 sivil yaralandı
Dünya

Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı! 3 sivil yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 3 sivil yaralandı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 00:14 - Güncelleme:
ABONE OL

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine gece saatlerinde 3 roket saldırısı düzenledi.

Terör saldırısında yaralanan 3 sivil, Azez'deki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

- Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

  • Tel Rıfat
  • YPG/PKK
  • Azez

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.