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Dünya

Terör örgütü PKK'dan Fransız milletvekillerine engel

Terör örgütü YPG/PKK, Fransız milletvekillerinin mülteci kampına gitmesine engel oldu.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 08:35 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 08:35
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Terör örgütü YPG/PPK, Fransız milletvekilleri Frederique Dumas, Hubert Julien-Laferriere, Sylvie Guillaume ve Mounir Satouri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'na girmesine izin vermedi.

Solcu milletvekillerince yapılan ortak yazılı açıklamada, Belçika, Finlandya, Almanya, Avusturya ve İspanyol delegasyonlarının son haftalarda Hol Kampı'nı ziyaret edebildiğini ancak kendilerinin Suriye sınırını geçtikten sonra YPG/PKK'nın, kontrolünde tuttuğu kampa girilmesine engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yerinde yaptığımız görüşmeler, kampa girişin engellenmesinin Fransız yetkililerin doğrudan baskısından kaynaklandığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kamplarda çoğu Fransız olan Avrupalıların tutulduğu ve durumun kötü olduğu vurgulanan açıklamada, kamplarda tutulan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği kaydedildi.

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