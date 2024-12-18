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Dünya

Terör örgütü PKK'dan Trump'a 'panik' mektubu: Türkiye'yi ikna edin

ABD'li The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin PKK/YPG'ye harekat hazırlığında olduğunu öne sürdü. Sözde YPG yetkilisi terörist İlham Amed ise Trump'a mektup yazıp ‘engelleyin' dedi. Mektubun ulaştığı gün Trump, “Suriye'de anahtar ülke Türkiye” açıklaması yapmıştı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'dan Trump'a 'panik' mektubu: Türkiye'yi ikna edin
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Türkiye'nin kendilerine operasyon yapacağından korkan terör örgütü PKK/YPG, Trump'a mektup yazdı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun sınırda askeri gücünü artırdığını ve Ankara'nın, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeye büyük çaplı bir harekat hazırlığında olabileceğini yazdı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki askeri yığınak yapıldığını yazan WSJ, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun her an yapabileceğine vurgu yaptı.

ABD'li yetkilisi, "Bu duruma odaklanmış durumdayız ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İKNA EDİN"

WSJ, haberinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde üst düzey yetkilisi İlham Ahmed'in ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin olası askeri harekatını engellemesi için bir mektup yazdığına aktardı. Mektupta terör örgütü elebaşının Trump'tan Başkan Erdoğan'ı askeri harekattan vazgeçmesi konusunda ikna etmesini istediği ifade edildi.

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