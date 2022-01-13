Terör örgütü PKK/KCK, Sincar'da Irak Silahlı Kuvvetlerine saldırdı

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 14:04 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:05

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün uzantısı sözde Sincar Koruma Güçleri'nin, Sincar bölgesinde Irak ordusuna ait bir yol kontrol noktasına saldırı düzenledi. Güvenlik kaynakları tarafından terör örgütü ve uzantılarının, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar bölgesinde icra edilen hava harekatları sonucu etkisiz hale getirilen çok sayıdaki elebaşı ve terör örgütü mensubunun olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırının örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK, NE PAHASINA OLURSA OLSUN SİNCAR'I ELDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR"



Öte yandan Bölge Kaynakları yaşanan saldırı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"9 Ekim 2020'de Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Sincar'ın güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde imzaladığı anlaşmanın Kandil ile Erbil arasındaki gerilimi artıran nedenlerden biri olduğu düşünülüyor. Anlaşmaya göre, PKK'nın ve onunla bağlantılı grupların Sincar ve çevresindeki varlığına son verilecekti, ancak bu husus bugüne kadar gerçekleşmedi. Terör örgütü PKK/KCK, Sincar'ı ne pahasına olursa olsun elde tutmaya çalışıyor. Türkiye-Suriye ekseninin bir kesişme noktası olan Sincar'ın coğrafi konumu örgütün Irak-Suriye ayağının bir bütünlük içinde kalmasını sağlarken aynı zamanda bölgedeki Ezidi nüfus da terör örgütü için önemli bir insan kaynağı olarak görülüyor. PKK/KCK terör örgütünün Ezidilerden oluşturduğu yaklaşık 2 bin kişilik bir birliğinin olduğu biliniyor."