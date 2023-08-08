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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG yine çocukları kaçırdı!

Terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosuna katmak için Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ile Şeyh Maksud Mahallesi'nden 3 çocuğu daha kaçırdı. BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin 'Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar' raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 17:09 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG yine çocukları kaçırdı!
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Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Münbiç ilçesinden 14 yaşlarındaki M.A.H ve A.F'nin bugün teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmet, teröristlerin, 7 Temmuz'da da Şeyh Maksud'dan 15 yaşındaki Z.S'yi kaçırarak silahlı kadrosunda kattığının bilgisini paylaştı.

Sözcü, terör örgütünün kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini kaydetti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/YPG'lı teröristler, temmuzda, Haseke il merkezinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Halep'te Münbiç'ten 4 ve Şeyh Maksud Mahallesi'nden de 1 çocuğu kaçırmıştı.

- 2022'DE 1200 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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