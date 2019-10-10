22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8731
  • 6,4653
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

Emniyet Müdürü Altuğ Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliği demek'

'Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliği demek'

Tüm camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Tüm camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

Güneş’ten talimat: İşi ilk yarı bitirin

Güneş’ten talimat: İşi ilk yarı bitirin

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

'Trump ve Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar'

'Trump ve Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar'

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahmini yükseltti

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahmini yükseltti
 

POPÜLER HABERLER

Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyo

Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyo

Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA