Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivilleri hedef aldı

SNHR'den yapılan açıklamaya göre, devrik Baas rejimi güçlerinin Halep il merkezinden çekilmesiyle birlikte, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Eşreffiye ve Şeyh Maksud mahallerinin çevresindeki bazı noktalara keskin nişancılar yerleştirdi.

Keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Teröristler, keskin nişancılar tarafından öldürülenlerin cenazelerini almak için bölgeye intikal eden Suriye Kızılay'ı ve Sivil Savunma ekiplerini de hedef aldı.

SNHR, terör örgütü tarafından Halep'te düzenlenen söz konusu keskin nişancı saldırılarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu ve insan haklarını koruma adına bir dizi temel ilkenin açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı.